« Ces négociations semblent se dérouler dans un climat plus apaisé que les années précédentes même si les situations sont différenciées », constate le ministère de l’Agriculture. Un nouveau comité de suivi des négociations commerciales s’est réuni le 17 janvier, en présence de Didier Guillaume, ministre de l’agriculture, d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et des représentants des producteurs, des transformateurs et des distributeurs.

« Les professionnels soulignent l’amélioration des échanges sur la construction des prix à partir des indicateurs de coût de production élaborés par les interprofessions avec des disparités selon les secteurs », indiquent les deux ministres.

Des clarifications semblent avoir été apportées sur la question du contournement de la loi sur l’encadrement des promotions par les distributeurs. Selon les deux ministères, « les lignes directrices de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont été adaptées en début d’année pour clarifier l’interdiction d’opérations promotionnelles contraires à l’esprit de la loi ».

Plus d’excuse

La FNSEA et JA insistent sur « la nécessité de transformer les progrès constatés en 2019 dans le secteur laitier en de vrais résultats probants pour l’ensemble des agriculteurs ». « Plus d’excuse ! », ont-ils fait savoir à tous les acteurs et aux deux ministres. « La loi alimentation est dorénavant pleinement opérationnelle, elle doit s’appliquer sans exception. »

« Des engagements doivent être pris sur tous les volumes et toutes les productions ! Ce n’est que de cette manière que les agriculteurs verront dans les EGA une avancée pour leurs revenus », clament les deux syndicats.

Une prochaine réunion de suivi est prévue dans le courant du mois de février.

Marie Salset

