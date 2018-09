Non à la hausse des prix des denrées alimentaires. C’est vraisemblablement le message qu’ont voulu faire passer les citoyens suisses qui se sont prononcés à plus de 68 % contre l’initiative du syndicat agricole Uniterre pour « la souveraineté alimentaire » et à 61 % contre celle des Verts pour « des aliments équitables ».

Non à plus de régulation de l’État

« Afin de mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, la Confédération favorise une agriculture paysanne indigène rémunératrice et diversifiée, fournissant des denrées alimentaires saines et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population », proposait Uniterre. Le texte souhaitait notamment une régulation de la production en fonction de la demande (par le biais des organisations de producteurs et la gestion des droits de douane) et une plus forte implication du gouvernement « pour favoriser l’émergence de prix qui reflètent bien les réalités des coûts de production ».

Non à plus droits de douane

Entre autres mesures concrètes figuraient aussi :

l’interdiction définitive des OGM (qui font actuellement l’objet d’un moratoire),

l’inscription dans la constitution du libre accès à l’utilisation, la multiplication, l’échange et la commercialisation des semences (dont disposent déjà les agriculteurs suisses),

la possibilité d’interdire ou d’augmenter les droits de douane pour les produits importés ne respectant pas les mêmes standards de production que les denrées suisses,

l’interdiction des subventions à l’exportation, en contrepartie du point précédemment cité.

Non à la préférence locale et saisonnière

Moins détaillée, l’initiative des Verts poursuivait des objectifs proches, visant à renforcer l’offre en denrées « sûres, de bonne qualité » et durables sur les plans économiques et écologiques. Le texte prônait l’encouragement des productions locales et saisonnières et, pour les importations, une modulation des droits de douane en fonction de la durabilité des produits. Il souhaitait également davantage de transparence pour le consommateur et des mesures pour endiguer le gaspillage.

Les détracteurs de ces deux initiatives ont agité, avec succès, le chiffon rouge d’une inéluctable hausse des prix à la consommation.