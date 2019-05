pour vous connecter et poursuivre la lecture

Ces cinq engagements ont été exposés du 7 au 14 mai à ses 180 conseillers de région et seront diffusés à tous les associés coopérateurs. « À la suite de la fin des quotas, les acteurs sucriers européens sont aujourd’hui à la croisée des chemins et vont devoir choisir entre deux stratégies opposées : une stratégie de restructuration ou une stratégie de développement », explique le groupe sucrier, numéro un français.

Il préfère « poursuivre sa stratégie de développement » car « faire le choix de la restructuration conduirait nécessairement à terme à céder des actifs et fermer des usines pour réduire l’offre proposée. Ce n’est pas l’avenir que le conseil de surveillance souhaite pour ses associés coopérateurs, ses salariés et ses clients. »

Tereos entend ainsi poursuivre « les plans de compétitivité en cours, sa stratégie de diversification à l’international, en termes de portefeuilles de produits et continuer à investir dans la R&D ». Autre engagement : « une gouvernance solidaire et participative » et modernisée, impliquée dans le suivi des activités » de la coopérative.

Renforcer la communication avec les adhérents

La coopérative annonce par ailleurs « une nouvelle organisation spécifique », avec la création d’un « pôle des coopérateurs ». Objectif : renforcer la communication avec les adhérents, l’implication des conseillers de région à l’échelon de l’usine, s’adapter aux nouvelles attentes (culture biologique, gestion des risques et des coopérateurs, fourniture de nouveaux services aux éleveurs).

Pour accompagner le développement de la coopérative, un « pôle de l’industrie » va aussi être créé. Ce qui permettra, selon Tereos, « de nouveaux partenariats et opportunités de croissance. » Le dernier engagement de Tereos concerne l’éthique. « À cet effet, le conseil de surveillance proposera une charte de gouvernance révisée et un plan de formation adapté aux besoins des élus. »

Les coopérateurs de Tereos seront réunis en assemblées de région pour valider ces orientations et élire le tiers de leurs représentants. Le conseil de surveillance développera ensuite son projet auprès des 12 000 coopérateurs.