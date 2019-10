Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 76% Vous avez parcouru 76% de l'article

Ce taureau blond d’Aquitaine, fils de « Cigale, une vache d’exception, et de Malinois, un taureau qualifié Élite qualité maternelle, a déjà fait son chemin, souligne Jérôme Nègre, responsable technique et commercial de Blonde génétique et organisateur de la vente. » Six ses fils de Jackson sont déjà passés par la station de contrôle. Quatre autres reproducteurs mâles blonds d’Aquitaine ont également été vendus lors de ces enchères entre 4300€ et 8 000 €. Côté femelles, deux sont parties sur les trois proposées. Neige, une fille d’Harmonie, la championne en titre avant le concours national du 4 octobre prochain, s’est vendue 6 800 euros. M.-F. Malterre

Ce taureau blond d’Aquitaine, fils de « Cigale, une vache d’exception, et de Malinois, un taureau qualifié Élite qualité maternelle, a déjà fait son chemin, souligne Jérôme Nègre, responsable technique et commercial de Blonde génétique et organisateur de la vente. »