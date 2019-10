pour vous connecter et poursuivre la lecture

Lors d’une réunion interministérielle qui s’est tenue le 1er octobre en présence de toutes les sociétés d’autoroutes et de leur syndicat, la gratuité des péages pour les convois de fourrage a été validée.

« À partir de maintenant, le principe de laisser passer avec un bon numéroté a été accepté par les sociétés d’autoroutes », explique Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA. La gratuité n’est valable que pour les opérations collectives de transport de fourrage mis en place pour aider les éleveurs à faire face à la sécheresse. Les péages seront gratuits jusqu’à la fin du mois de décembre 2019.

Rétroactivité en discussion

La discussion est ouverte avec les sociétés d’autoroutes pour mettre en place une rétroactivité pour les opérations qui ont déjà eu lieu. Elles demandent que des justificatifs leur soient fournis. Les associations de solidarité sont invitées à transmettre tous les documents en leur possession d’ici à 15 jours auprès des coordinateurs départementaux. Une nouvelle réunion est prévue d’ici à un mois pour transmettre les demandes concernant les convois déjà effectués auprès des sociétés d’autoroutes.

« Nous avons évalué les besoins de solidarité entre 75 000 et 100 000 tonnes de fourrages. Les deux tiers de ces quantités ont déjà été transportés. Et il resterait encore des demandes à couvrir pour environ 10 000 tonnes », détaille Luc Smessaert. Il estime que le coût du péage représente 4 à 8 € sur la tonne de fourrage transporté, selon le coût et le nombre des péages sur les axes empruntés par les convois.