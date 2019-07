Le réseau « Solidarité Paysans » se réunissait en université d’été du 9 au 11 juillet 2019 à Quessoy (Cotes d’Armor). Et signe encourageant, 70 % des personnes accompagnées par ses collectifs se maintiennent dans leur emploi malgré les difficultés rencontrées. Organisé au niveau départemental ou régional, ce réseau couvre la quasi-totalité des départements. Quelle que soit leur organisation, c’est au niveau départemental que les équipes de bénévoles (1 000 bénévoles au total soutenus par le travail de 80 salariés), interviennent. « Nous accompagnons les personnes qui le souhaitent. On ne s’impose pas. Ils sont maîtres de leurs décisions. Un de nos piliers fondamentaux, c’est la confidentialité, nécessaire à toute notre démarche », précise Raymond Robic, coprésident de Solidarité Paysans Bretagne.

Un esprit de résistance

Thème des débats de ces trois jours : Solidarité Paysans est-il un espace de résistance ? Oui serait-on tenté de répondre à l’aune des conclusions du président national Patrick Bougeard. Suite à l’intervention très appréciée du philosophe Marc Crépon sur l’esprit de résistance, il reprenait les grandes lignes des propos du philosophe que les 200 personnes présentes semblaient avoir fait leurs.

« Nous avons une lecture sociale et économique de la réalité agricole, estime Patrick Bougeard. L’approche philosophique met une dimension supplémentaire et des mots sur ce que nous ressentons. La violence faite à ceux que la loi du marché exclut, brise la confiance qui nous est vitale à tous. Il y a destruction et non perte. Cette violence réifie ces hommes, c’est-à-dire les réduit à l’état de chose. Et il y a un consentement meurtrier quand on accepte sans réagir l’élimination des plus faibles. Comme si la loi du marché exonérait les décideurs de leur responsabilité. ». Raymond Robic approuvait : « les propos du philosophe font totalement écho à notre quotidien de bénévole ».

Les pratiques évoluent

Solidarité Paysans poursuit donc sa route de résistance. Si au début, le collectif ne rechignait pas à utiliser les rapports de force pour imposer sa présence aux côtés des paysans qui faisait appel à lui, aujourd’hui il s’est installé dans le paysage et ses pratiques ont muté. « Nous sommes reconnus pour notre travail. Aujourd’hui le profil des agriculteurs que nous accompagnons, est plus jeune. Il n’y a pas de taille d’élevage épargnée. L’intérêt général serait d’imaginer un financement stable de nos actions. Mais pour exister nous devons répondre au coup par coup à des appels à projet départementaux ou régionaux. Cela consomme du temps au sein d’équipes déjà très sollicitées. Et cela installe une instabilité budgétaire. »

Les deux piliers

Enfin Solidarité Paysans aimerait que le gouvernement français fasse avancer le dossier des agriculteurs en procédure judiciaire écartés à cause de ces démarches des aides européennes. « Nous devons avancer sur les deux piliers : accompagner et émanciper les personnes qui sont en difficulté, insiste Patrick Bougeard. Mais aussi donner à voir leurs conditions de vie. Je reprendrai une phrase de Marc Crépon : “le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à s’adresser à ceux qui détiennent le pouvoir”. » Il devait aussi citer Paul Valéry : “un homme seul est toujours en mauvaise compagnie”.

Prochain rendez-vous pour les universités en 2022, dont l’intitulé sera « l’agriculteur en difficulté reprend la parole ». Déjà lors de la projection du film d’Édouard Bergeon, « Au nom de la terre », suivi d’un débat avec l’auteur et l’acteur Guillaume Canet, les congressistes ont eu l’impression que ces prochaines universités étaient lancées. Un pas supplémentaire pour rendre de la visibilité aux agriculteurs en difficulté.