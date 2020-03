« Il faut protéger ceux qui nous réaniment et ceux qui sont au front. » Baptiste Menon, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs du Centre-Val de Loire, a lancé un appel sur Twitter le 17 Mars 2020. Il exhorte les agriculteurs à faire don de leurs masques respiratoires anti-poussière FFP2 et FFP3 au personnel soignant dans l’attente d’un ravitaillement en équipements de protection. « Quand j’ai regardé les masques que j’avais chez moi, j’ai vu que c’était ceux-là qui manquaient au corps médical. »

Aujourd’hui, j’amène mes #masquesFFP2 au corp medical, #solidarite et j’invite tous les agriculteurs à regarder leurs stocks de masques pour les offrir à ceux qui nous sauvent, ceux qui en ont le plus besoin aujourd’hui ! pic.twitter.com/9rTXIhV0eQ — Menon Baptiste (@BaptisteMenon) March 17, 2020

« Un appel urgent dans les campagnes »

C’est à la suite d’un appel téléphonique avec l’un de ses proches chirurgien de métier que Baptiste Menon a eu l’idée de se mobiliser : « Il me faisait part des difficultés qu’il y a en ce moment, de la situation compliquée, que [le personnel médical et hospitalier] n’avait pas de masque FFP2. Ils sont en première ligne et ils n’ont pas ce qu’il faut. Si eux sont malades, qui va nous réanimer ? » Un constat qui l’a poussé « instinctivement » à en parler autour de lui et à se rendre dans un établissement médical près de chez lui pour offrir le surplus de ses masques.

Le syndicat agricole Jeunes Agriculteurs du Centre-Val de Loire a aussitôt relayé l’information en lançant « un appel urgent dans les campagnes » pour alimenter maisons médicales, médecins, infirmiers, dentistes et tous ceux qui sont « en première ligne face au virus ».

« L’esprit collectif » face au coronavirus

D’autres agriculteurs se sont mobilisés sur les réseaux sociaux et ont également appelé tous les corps de métiers disposant de masques à les donner au personnel médical. C’est le cas de Cécile Jarosz, agricultrice en Île-de-France, qui, lorsqu’elle a découvert que beaucoup de professionnels de santé se confectionnaient des masques « à partir d’écharpes et de soutien-gorge », a décidé de leur offrir ceux qu’elle utilise sur son exploitation.

J’invite tous les pro agricoles à donner à nos médecins des masques FFP2 et FFP3 ou autres qui sont encore en pénurie en stade 3! Bcq ne se doutent pas en avoir ds les fermes ou en coopératives! Aidons les! #SolidariteCOVID19 @DocArnica @docteurlapinou @emma_ducros — Cécile Jarosz (@JaroszCecile) March 16, 2020

Cécile Jarosz le confirme : pour elle, « c’est à nous de les remercier pour leur travail. C’est notre devoir ! Ils sont en première ligne ! Les protéger, c’est nous protéger. » Et à l’instar de Baptiste Menon, l’agricultrice n’a eu que de bons retours sur les réseaux sociaux : « Je les remercie de partager cet esprit collectif […] si nous pouvons apporter notre soutien aux soignants alors on se sent plus utile. »

Mais si certains ont déjà répondu à l’appel aux dons, Baptiste Menon précise que seuls les surplus doivent être offerts. Les agriculteurs, « censés produire l’alimentation de demain », doivent conserver quelques masques pour continuer à se protéger et ainsi « produire sur leurs exploitations ».

Le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs du Centre-Val de Loire espère désormais que la mobilisation s’étende partout en France : « Si j’ai des masques, je ne suis pas le seul et si jamais on peut faire passer l’idée à tous les paysans de regarder leurs stocks, ça serait génial ! »

