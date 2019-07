« Ce prix nous permettra de multiplier par trois notre nombre de sites, et de poursuivre la structuration de l’association », se félicite Angélique Delahaye, présidente de Solaal. Car la distinction reçue vendredi dernier n’est pas qu’honorifique. Solaal recevra 50 000 € par an sur trois ans, et bénéficiera de l’expertise de la fondation en matière de gouvernance, afin de séduire de nouveaux mécènes.

Le prix a été remis par François Hollande, président de « la France s’engage », en compagnie de Martin Hirsch. Une nouvelle occasion, comme le souligne Angélique Delahaye, « d’évoquer le souvenir de Jean-Michel Lemétayer », fondateur de Solaal et ancien président de la FNSEA décédé en 2013.

La solidarité essaime

Solaal possède actuellement deux relais, l’un en Bretagne et l’autre dans les Hauts-de-France. Ces sites permettent de collecter les dons, de les trier, ou même d’organiser des glanages en champs. Grâce au prix reçu, six nouveaux sites devraient ouvrir leurs portes, dont un à la Réunion. « Je sollicite les présidents de toutes les régions. Certains ont déjà répondu positivement, comme Valérie Pécresse en Île-de-France, Laurent Wauquiez en Auvergne Rhône Alpes, ou encore Carole Delga en Occitanie », précise Angélique Delahaye.

Par le don alimentaire, Solaal espère améliorer l‘alimentation des personnes les plus démunies, mais également apporter des solutions contre le gaspillage. « Notre objectif c’est que les produits donnés soient les plus proches possible des bénéficiaires », rappelle Angélique Delahaye. Pour certains produits liés à des typicités climatiques, et nécessitant du transport, Solaal bénéficie de l’aide de mécènes logistiques, comme la fondation Carrefour.

Parce que les producteurs représentent la source des dons, Solaal mobilise aussi l’ensemble des organismes professionnels agricoles, des chambres aux interprofessions en passant par les coopératives. Les exploitants intéressés peuvent signaler leurs dons individuels sur l’application dédiée, ou s’inscrire pour l’édition 2019 de la journée du don agricole, qui aura lieu à l’automne prochain.