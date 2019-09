pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Une baisse du prix du lait en septembre est incompréhensible […] et inacceptable », s’exclamait Gwendal Raoul, élu de la Coordination rurale dans les Côtes-d’Armor, lors de l’annonce du prix du lait chez Sodiaal pour la rentrée. « Nous sommes dans un contexte post États généraux de l’alimentation (EGA), qui plus est marqué par une production en repli du fait de la sécheresse, et pourtant les prix baissent. Alors comment en sort-on ? », réagissait Vincent Brack, directeur de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), le 4 septembre 2019.

La Bretagne en bas du classement

Avec un prix de base à 329 €/1 000 litres en septembre, sans saisonnalité appliquée contrairement à 2018, le prix moyen du lait est en baisse de 11 €/1 000 litres par rapport à la même période l’an passé en Bretagne. « Sur les 12 mois de l’année 2019, les primes saisonnalités vont s’équilibrer et le prix moyen payé sera bien le même pour tous les producteurs, quelle que soit leur région », rassure Emilie Orieux, directrice de la communication chez Sodiaal.

À l’échelle nationale, saisonnalité incluse, le prix de référence moyen payé par la coopérative laitière est de 340 €/1 000 litres ce mois-ci. Même si l’engouement n’est pas de mise côté éleveurs, « cette moyenne est en augmentation de 9 €/1 000 litres depuis janvier », souligne Emilie Orieux, avant de préciser que « l’ensemble des hausses obtenues auprès des distributeurs dans le cadre des États généraux de l’alimentation est entièrement répercuté sur le prix du lait ».