Les amateurs de scoops et de selfies devant les nouveaux tracteurs risquent d’être un peu déçus en parcourant les allées du Sima, qui a ouvert ses portes ce 24 février. Cette édition 2019 est marquée par un faible nombre de lancements dans le domaine du tracteur, et plus généralement sur les automoteurs.

Première mondiale pour Mancel

Il y a tout de même une exclusivité : la présentation des tracteurs Mancel. Construits dans l’usine Yto de Saint-Dizier, ces tracteurs se déclinent de 80 à 145 ch. Ils sont motorisés par un bloc FPT, bénéficient d’une transmission semi-powershift et d’un pont avant suspendu. Avec cette première présentation de cette nouvelle marque, les dirigeants de Mancel cherchent d’abord à recruter des vendeurs.

Case IH dévoile le Versum

L’autre lancement est celui du Versum, le nouveau tracteur d’élevage haut de gamme de Case IH. Alors que son cousin T5 AutoCommand New Holland a été dévoilé lors de l’Eima 2018 à Bologne, Case IH a attendu le salon de Villepinte pour lever le voile sur le Versum. L’offre se compose de quatre modèles, du Versum 100 au Versum 130, pour des plages de puissances maximales de 110 à 140 ch. Leur design est largement inspiré des Optum et Maxxum. Les Versum sont motorisés par le bloc FPT de 4,5l. Celui-ci est conforme à la norme de dépollution Stage V. Ces tracteurs sont équipés de base de la transmission à variation continue CVX.

Compléments de gamme

Chez Massey Ferguson, le Sima offre l’occasion de dévoiler un complément de gamme pour la série 7700 avec l’arrivée du 7719, le plus puissant des modèles à petits châssis. Ce tracteur de 190 ch développe jusqu’à 220 ch avec le boost. Il reçoit une transmission à variation continue Dyna-VT. Et surtout, son moteur est conforme à la norme anti-pollution Stage 5.

Stage 5 pour tout le monde

L’adoption de moteurs conformes à la nouvelle norme Stage 5 constitue l’actualité chez la plupart des tractoristes. Chez Massey Ferguson, c’est l’occasion de dévoiler les 8700 version Stage 5 avec un catalyseur de suie qui prend place sur le DOC et le SCR. Pour intégrer ce filtre supplémentaire, le réservoir de carburant a été redessiné et il est désormais possible de ranger la caisse à outils dans l’espace libéré derrière l’échelle de droite. Sans entretien, le filtre est conçu pour durer entre 10 000 et 12 000 heures, selon l’utilisation.

Quant aux autre innovations attendues, depuis le 6 cylindres Kubota jusqu’aux nouveaux Magnum et T8, les tractoristes nous donnent rendez-vous à Agritechnica pour les découvrir.