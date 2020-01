S’intéressant plus particulièrement aux effets économiques, sociaux et environnementaux des AOC, AOP et IGP sur un territoire, l’organisme présidé par le ministre de l’Agriculture met en avant « une meilleure valorisation du produit d’origine au regard du produit standard pour certaines indications géographiques » (étude disponible ici).

Une mise en avant à améliorer

Une synergie existe selon le CGAAER entre le produit sous indication géographique et l’attractivité du territoire. « L’effet très positif d’une indication géographique sur son territoire » se révèle si plusieurs conditions sont réunies souligne l’organisme.

Pour se faire, le produit doit posséder des qualités originales liées à la spécificité du produit et des efforts en marketing continus et efficients doivent être réalisés. Le CGAAER recommande en ce sens à ce que les organisations de défense et de gestion de ces signes géographiques et l’Inao (l’Institution nationale de l’origine et de la qualité) mettent davantage en avant « le caractère non délocalisable et contrôlé » de ces produits.