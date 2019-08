« La SICA (1) Roye Déshydratation vient d’annoncer son objectif de changer d’objet social pour se transformer en organisation de producteurs (OP) », dénonce la Coordination rurale (CR) dans un communiqué du 23 août 2019. Dans le même temps, la SICA promettrait de redistribuer une partie de capital aux planteurs. « Tentant en pleine crise betteravière ! », commente le syndicat qui reste méfiant. « Cette manœuvre ne serait-elle pas destinée à intégrer toujours un peu plus les planteurs en s’accaparant l’exclusivité de la commercialisation de leurs betteraves ? »

« Abus de pouvoir »

La Coordination rurale propose une autre voie « si la SICA Roye distribution n’a plus vocation à exister » : sa suppression et le remboursement de l’intégralité des parts sociales à ses actionnaires. « Avec ce changement d’objet social de la SICA, les membres du conseil d’administration nous obligent à devenir adhérents de leur nouvelle structure qui n’a plus du tout la même vocation. Vouloir prendre la main sur l’ensemble des producteurs, sans un accord individuel de chaque planteur peut être considéré à mon avis comme un abus de pouvoir des membres de la SICA », conclut Régis Dubois, le président du syndicat dans les Hauts de France et adhérent de la société.