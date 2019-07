En France, le manque de pluie est criant depuis un an dans plusieurs régions de l’est et du centre, selon les services de météorologie. Et les températures élevées de juin ont aggravé la situation, notamment dans un large quart nord-est et sur la côte méditerranéenne. Toutefois, la France n’est pas le seul pays européen à être préoccupé par ces conditions météorologiques. Une bonne partie de l’Europe commence à souffrir de la sécheresse, un phénomène désormais récurrent sur un continent pourtant pas particulièrement aride.

Déficit pluviométrique au Sud

L’Espagne a reçu environ 25 % de moins de pluies que la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010. Et cette année est la troisième plus sèche enregistrée depuis 2000, selon l’agence nationale de météorologie AEMET. Les mois de mars et mai ont été « très secs », et plusieurs régions sont actuellement en stress hydrique : l’Andalousie (sud-ouest), l’Extrémadure (ouest) ainsi que Madrid (centre). Luis Planas, ministre de l’Agriculture espagnol, a déclaré que cette situation était « préoccupante », notamment pour l’élevage et les cultures d’été dépendantes des nappes phréatiques.

Même constat à l’Est

En Pologne, les autorités estimaient il y a peu que l’aridité risquait d’affecter les cultures céréalières dans 14 des 16 régions, tandis qu’à Prague, l’Académie des sciences soulignait qu’elle pourrait atteindre un niveau « exceptionnel ou extrême » sur 80 % du territoire tchèque.

Dans les pays baltes également concernés, la Lituanie a décrété au début de juillet une « situation d’urgence ». « Les agriculteurs estiment que leurs récoltes risquent d’être réduites de 40 % à 50 %. Les stocks de poissons sont également menacés », a dit le ministre de l’Environnement lituanien, Kestutis Mazeika.