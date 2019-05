Sécheresse

La FNSEA et JA prêts à mobiliser les jachères

17.05.19

Inquiets du « déficit de précipitations depuis plusieurs mois », la FNSEA et JA demandent au ministère de l’Agriculture de conduire « les démarches nécessaires » auprès de Bruxelles « pour obtenir en temps utile une dérogation pour l’ensemble des agriculteurs et éleveurs, et ce sur l’ensemble du territoire » de faucher et faire pâturer les jachères.