« La publication rapide d’un décret pour permettre aux préfets de mettre en œuvre cette interdiction est possible ! affirme la Confédération paysanne dans un communiqué de presse publié le jeudi 1er août 2019. Par ailleurs, en toute saison, les modalités d’alimentation des méthaniseurs avec des cultures en général doivent aussi très rapidement être revues. »

Le syndicat n’a jamais caché ses réserves concernant la méthanisation. Aujourd’hui, elle enfonce le clou : « Ici un entrepreneur presse et achète la paille à un prix plus élevé que celui auquel les éleveurs et les éleveuses l’achetaient. Là du maïs vendu à 3 000 €/ha sur pied ou encore des exploitations céréalières qui vendent la moitié de leur récolte à des fins de méthanisation. »

Pas de doute pour la Confédération paysanne, si les « avantages de la méthanisation sont loin d’être avérés, les dérives sont déjà bien présentes : détournement de l’usage alimentaire des terres, accaparement des subventions publiques, spéculation foncière, pollutions, épuisement de la matière organique des sols… »