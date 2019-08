Didier Guillaume a annoncé ce 9 août 2019 que les agriculteurs victimes de la sécheresse seraient exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et que le paiement de leurs cotisations MSA serait reporté.

« Nous allons aller plus loin, nous avons décidé d’exonérer les agriculteurs de taxe foncière sur les propriétés non bâties et allons aussi reporter les cotisations de la MSA. Ces mesures permettront aux éleveurs d’avoir de la trésorerie au moment où ils devront acheter de la nourriture pour les animaux qui tapent actuellement dans les stocks et mangent le fourrage rentré pour l’hiver », a annoncé la ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume au micro de CNews le 9 août 2019. « Pas de décapitalisation des troupeaux » « La sécheresse, les agriculteurs n’y sont pour rien et je ne veux pas la « décapitalisation » des troupeaux, c’est-à-dire qu’on les vende à des prix très bas. Je ne veux pas non plus qu’un jeune agriculteur en cours d’installation mette la clé sous la porte », a insisté le ministre. « Une situation dramatique » « La situation est dramatique, c’est la raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles, a-t-il encore reconnu. Nous savons que ces événements se reproduiront vraisemblablement. Il faut penser à apporter des réponses conjoncturelles de court terme, mais regarder aussi devant pour prendre des mesures durables. » Il a ajouté que « beaucoup de mesures ont été prises, avec notamment une avance d’un milliard d’euros supplémentaires des aides de l’Union européenne, de la Pac, qui viendront le 16 octobre ». Vendredi, 81 départements de France métropolitaine étaient concernés par des restrictions d’eau, et 172 arrêtés de restriction d’eau étaient toujours en vigueur, selon le site Propluvia, qui recensait les restrictions publiées jusqu’à jeudi minuit. Dans 60 départements, les agriculteurs bénéficient également d’une « dérogation pour cas de force majeure » les autorisant à valoriser les jachères. Avec l’AFP

