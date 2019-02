Quelque 1,75 million d’électeurs de Bavière, un record historique, ont signé jeudi une pétition pour « Sauver les abeilles » qui pourrait déboucher sur un référendum et avoir d’importantes conséquences sur l’agriculture et l’industrie.

Le texte de la pétition, lancée par le petit parti écologiste et conservateur ÖDP, demande que 20 % des terres arables respectent les normes biologiques en 2025, avant d’atteindre 30 % en 2030.

10 % des espaces verts en Bavière devraient également être transformés, réclame le texte, en prairies fleuries, et rivières et ruisseaux devraient être mieux protégés des pesticides et engrais.

Le nombre de personnes qui ont décidé de signer la pétition dans les mairies du Land, selon les chiffres communiqués par la direction des élections du Land, a largement dépassé le million requis pour obtenir un référendum dans les six mois, selon le système de démocratie directe en vigueur en Bavière.

Les organisations d’agriculteurs ont pourtant fait campagne contre cette pétition et mis en garde contre les coûts financiers potentiels pour l’agriculture.

La pétition met également en porte-à-faux le gouvernement bavarois dirigé par le parti de droite conservatrice CSU — parti frère de la CDU de la chancelière Angela Merkel — qui compte les exploitants agricoles parmi son électorat traditionnel.

Avec ce futur référendum, la Bavière pourrait « devenir pionnière en Europe en matière de protection de l’environnement », se réjouit jeudi le quotidien Süddeutsche Zeitung.