Alors que la réforme de la chasse est en cours, la FNSEA interpelle le gouvernement dans un communiqué : « C’est à l’État de réguler ! ». Le syndicat rappelle ensuite que l’effectif de sangliers a été multiplié par 7 en 25 ans, et que les bêtes provoquent chaque année plus de 30 millions d’euros de dégâts dans l’espace agricole. Les annonces de lundi, suite au rendez-vous entre les chasseurs et le président de la République, « ne satisfont pas les agriculteurs et ne rassurent pas ».

Chose rare, agriculteurs et chasseurs semblent ici d’accord sur un point : c’est l’État doit trancher. Faisant écho aux propos du président des chasseurs, Willy Schraen, la FNSEA estime en effet que l’état du dossier nécessite une intervention publique claire. « Nous refusons que la régulation soit confiée aux seuls chasseurs », explique le syndicat.

Concernant la gestion adaptative, l’organisation plaide pour la concertation parmi « toutes les parties prenantes de la ruralité, et en premier lieu des agriculteurs ».

#CommuniquéPresse Dégâts de #sangliers : les annonces de lundi consécutives au RDV entre le Président de la République et la Fédération des chasseurs ne satisfont pas les agriculteurs et ne rassurent pas sur une diminution rapide des dégâts de gibiers ➡️ https://t.co/6FWziywLoH pic.twitter.com/9V7xKvXy5l — La FNSEA (@FNSEA) August 29, 2018

À l’issue de la réunion hier avec Sébastien Lecornu, le syndicat a obtenu la tenue d’une réunion technique et d’un nouveau rendez-vous sous dix jours. Ses représentants, à cette occasion, ne se contenteront pas de promesses. « Nous évaluerons l’efficacité à l’aune des décisions prises », conclut le communiqué.