Visiblement, le changement de date du Sima, qui se déroulera du 8 au 12 novembre 2020, ne convient pas à tout le monde. Après Beiser Environnement, Joskin et Dieci, c’est maintenant Väderstad qui annonce sa non-participation au salon français. « Le Sima est un salon ayant un impact très important sur notre budget et nous pensons qu’une meilleure rentabilité peut se trouver ailleurs. Sans cette participation, nous avons un champ de possibilités pour mettre en place d’autres actions de promotion de la marque et des ventes en 2020 », déclare François Doisy, le directeur général de Väderstad France.

Des ventes record

Cette impasse intervient alors que l’entreprise vient de réaliser une année exceptionnelle. En effet, à la fin de septembre, Väderstad France a clôturé son exercice fiscal, avec un chiffre d’affaires en forte hausse. C’est même la troisième meilleure année depuis la création de la filiale en 1995. La plus forte augmentation concerne le semoir monograine, le Väderstad Tempo.

Corinne Le Gall

