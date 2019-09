En visite au Salon Tech & Bio, dans la Drôme, Didier Guillaume a tenu à lancer ce jeudi 19 septembre 2019, « un appel solennel à nos concitoyens », « un appel à la raison, un appel à l’apaisement », pour sortir de « la confrontation et l’opposition stérile ».

« Agriculture la plus durable du monde »

Martelant que « l’agriculture française est la plus durable du monde », le ministre de l’Agriculture a dit comprendre les consommateurs qui demandent plus de garanties sur la qualité et la sécurité sanitaire, « mais qu’ils ouvrent les yeux car les agriculteurs sont déjà engagés dans la transition agroécologique ». Et de souligner le succès de Tech & Bio, salon dédié à la bio mais fréquenté par une majorité d’agriculteurs conventionnels, signe que « la transition agroécologique a irrigué toute l’agriculture française sans exception ».

Des « grandes nouveautés » sur le bien-être animal à venir

Pas question toutefois de se contenter des progrès accomplis, notamment en matière de bien-être animal, en bio comme en conventionnel. « Je vais faire dans les jours à venir d’énormes annonces sur le bien-être animal », a confirmé Didier Guillaume, promettant de grandes nouveautés.

L’une d’elles pourrait concerner les volailles : « Nous allons mettre fin au broyage des poussins », a-t-il lâché, sans préciser de délai mais en indiquant que cela se ferait grâce à l’avancée de la recherche en matière de sexage des œufs. Dans tout cela, le ministre n’oublie pas le « bien-être de l’éleveur », a-t-il insisté, notamment lorsqu’il a été interpellé sur le sujet du loup.

Accords de libre-échange

Et les accords de libre-échange, ne risquent-ils pas d’anéantir notre agriculture, prétendument « la plus durable du monde », par une concurrence déloyale ? « L’accord du Mercosur, on ne le fait pas, l’accord du Ceta est excellent », selon Didier Guillaume, indiquant ne pas avoir « trouvé un seul argument objectif montrant que le Ceta est négatif pour l’agriculture française. » Quant au Mercosur, « on ne le signera jamais, il est mauvais pour la planète et pour l’agriculture »