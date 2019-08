pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Nous allons rassembler près de 1 400 exposants, détaille Anne-Marie Quemener, la commissaire générale du Space, à La France Agricole ce 27 août 2019, après une conférence de presse organisée à Liffré sur une exploitation agricole. Nous notons un bon renouvellement avec 199 nouveaux, et une bonne participation dans tous les secteurs. »

26 entreprises chinoises

Du côté des chiffres, les organisateurs du Space attendent donc 1 390 exposants, dont 491 internationaux venant de 40 pays. Sur les 199 nouveaux exposants, 106 sont internationaux. « Nous accueillerons 26 entreprises chinoises, soit 19 de plus que l’an dernier », complète Anne-Marie Quemener, notamment dans le secteur laitier et celui de l’équipement bovin.

Les surfaces de stands réservées au total s’élèvent à plus de 60 000 m². Tous les halls seront donc à nouveau entièrement occupés cette année, ainsi que la surface d’exposition à l’air libre. À noter aussi l’arrivée de l’aquaculture sur le salon, où les visiteurs pourront aussi découvrir les lauréats des 46 Innov’Space décernés cette année.

Le climat à l’honneur

« Le salon se déroulera dans un contexte sociétal particulier que les éleveurs vivent parfois difficilement, souligne Anne-Marie Quemener. Le Space renvoie d’eux une image positive, de gens qui évoluent. Sur “l’espace pour demain”, nous montrerons comment ils sont engagés dans les démarches depuis longtemps » concernant le réchauffement climatique.

Le Space mettra à l’honneur deux races cette année, la pie rouge et la salers. « Nous aurons huit animaux étrangers pour la pie rouge, détaille la commissaire générale du salon. Nous organiserons un challenge européen qui réunira les meilleurs représentants français de la race, et des animaux en provenance de la Belgique et de l’Allemagne. »

Il y aura aussi une vente aux enchères regroupant des bovins de plusieurs races. Elle se déroulera le mercredi 11 septembre à partir de 16h30. « Nous aurons des animaux de 7 races différentes, Anne-Marie Quemener. Et notamment, pour la première fois, de deux taureaux limousins. »

Les organisateurs du salon attendent également de nombreux visiteurs étrangers. « Et notamment une délégation de l’Union nationale de l’agriculture biologique russe, précise-t-elle Ils viennent s’inspirer de nos techniques, échanger avec les entreprises françaises, et visiter des élevages. La Chine sera aussi représentée, et l’Afrique sera à nouveau à l’honneur. »

E.R.

