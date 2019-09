À l’avenir, on ne dira plus Salon international du machinisme agricole mais Salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et durable. Nouveau nom, nouvelle date, nouveau contenu : c’est sous le signe du renouveau que les organisateurs ont présenté le Sima 2020 ce lundi 16 septembre 2019 à Paris.

« C’est désormais à l’automne que prendra place le salon français de l’agroéquipement, comme ses homologues Agritechnica et Eima, afin d’être plus en phase avec le rythme des investissements agricoles », souligne Rémi Hanot, directeur général pour la France de John Deere.

Une diversification vers l’agrofourniture

« Le salon ne doit pas apporter uniquement de la machine, du débit de chantier et de la largeur de travail. La transversalité est la clé », affirme Julien Herault, conseiller en machinisme et agriculteur. Ainsi, le Sima, dans sa nouvelle version, revendique la pluralité des solutions à apporter aux différentes problématiques des agriculteurs et se propose fer de lance d’une « Agriculture en mouvement ». Cette volonté se traduit par une ouverture à l’agrofourniture et une place plus importante accordée au conseil.

3 villages thématiques

Le changement de date n’est pas uniquement motivé par le rythme des investissements mais aussi par celui de la présentation des nouveautés. Le Sima, jusqu’ici placé en février, peinait à présenter des innovations, souvent révélées auparavant à l’automne à Hanovre (Agritechnica) ou Bologne (Eima). Souhaitant offrir une place plus importante aux nouveautés, le salon comportera 3 villages thématiques :

Le village de l’ innovation ;

; Le village de la robotique en partenariat avec le Fira , le Forum international de la robotique agricole ;

en partenariat avec le , le Forum international de la robotique agricole ; Le village start-up en partenariat avec la Ferme digitale, où une cinquantaine de start-ups sont annoncées.

Un choix de date qui crispe

Si les raisons qui poussent au changement de date de l’événement semblent justifiées, le choix précis de la date fait grincer des dents, notamment de l’autre côté des Alpes. En effet, la date de la prochaine édition, du 8 au 12 novembre 2020, chevauche celle de l’Eima, avec deux jours d’exposition en commun. Cette concomitance ne semble pas perturber les full-liners, mais elle pourrait inciter les PME à faire un choix entre les deux salons. Rendez-vous en novembre 2020 pour évaluer la pertinence du changement de date et d’orientation.