Alors que les annulations de salons et rendez-vous aux champs se multiplient depuis la mise en place du confinement, les organisateurs d’Innov-Agri confirment que la 26e édition aura bien lieu. Comme prévu, elle se déroulera à Outarville (Loiret) les 8, 9 et 10 septembre 2020.

6,2 km d’exposition

Le grand rendez-vous aux champs marquera aussi le coup d’envoi de la campagne 2020-2021 et sera le premier salon d’envergure de l’année. Comme lors des précédentes éditions, les démonstrations de matériels seront mises en avant et 6,2 km de parcours seront consacrés à des expositions de machines. Pour peaufiner ses connaissances techniques et échanger avec des experts, plusieurs villages thématiques prendront place au cœur du salon.