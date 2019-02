Salon de l’agriculture

France Captages à l’écoute des agriculteurs

réservé aux abonnés

17 h

© Claudius Thiriet

Jean-Pierre et Florence Lerude sont administrateurs de l’association nationale France Captages, qui fédère une cinquantaine d’associations locales d’agriculteurs et propriétaires fonciers riverains de captages d’eau potable. Régulièrement sollicitée par des agriculteurs impactés par un périmètre de protection, la fédération annonce sa présence au Salon de l’agriculture (Sia) et au Sima.