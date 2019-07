« Nous avons un grave problème de dépression en milieu rural. C’est en partie lié à l’isolement, et aux changements dans la profession, mais aussi à un manque de tolérance. Les gens ont l’impression qu’ils doivent se conformer à certains stéréotypes », estime Matthew Naylor.

Every Friday we share a story from a person who works or lives in the countryside This week we feature Will Vaughan France https://t.co/e8tzJyFK2E

C’est pour répondre à cette culpabilité que pourraient ressentir certains exploitants, qu‘il a créé AgRespect. « Nous savons que beaucoup de personnes homosexuelles ou transsexuelles dans les campagnes ont du mal à être aussi ouvertes avec leur sexualité que si elles vivaient en ville », souligne Matthew. Alors, pour faciliter les discussions sur ces sujets, AgRespect actionne depuis un an plusieurs leviers.

Sur le site d’AgRespect, on peut tout d’abord lire, dans la langue de Shakespeare, des témoignages d’hommes et de femmes qui partagent leur vie avec une personne du même sexe. Benjamin, Adriana, Perry, Robin, Ben, Joshua, ils sont céréaliers, éleveurs de porcs, de vaches laitières, ou même comptables dans des centres de gestion ruraux, mais ils ont un point commun : ils ont ressenti la honte comme beaucoup d’autres, avant d’oser raconter leur vie sur le site d’AgRespect.

The latest partner to sign the Agrespect pledge is McDonald’s Thanks! We’re Lovin’ It Learn more about what we are doing at https://t.co/NIcGJBtduD pic.twitter.com/V8kCVDFSJc

L’association a également établi une charte, par laquelle les organisations s’engagent à combattre les préjugés. Massey Ferguson, le ministère de l’Agriculture britannique, mais aussi McDonald’s, la banque Barclays, les supermarchés Sainsbury, ou encore la prestigieuse université d’Eaton figurent parmi les signataires. La NFU, l’équivalent britannique de la FNSEA, ne l’a pas signé, mais a apporté son soutien à l’association.

Two weeks to go until @PrideEdinburgh and we are delighted say that we will have a stand at this year’s event.



After the success of NFUS attending Edinburgh Pride 2018 and East Lothian Pride 2019 we will be at this year's Edinburgh event on Saturday 22 June. @RSABI pic.twitter.com/jRIMmsPwzb