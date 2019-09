Comment ont évolué les expositions des salariés aux risques professionnels sur les vingt dernières années ? Mille deux médecins du travail ont mené l’enquête auprès de 26 500 salariés, tout secteur confondu, pour le compte du ministère du Travail. Et les résultats montrent d’emblée qu’un tiers des salariés en 2017 a été exposé à au moins un produit chimique. Soit, un niveau légèrement inférieur à celui de 1994.

Agriculture : exposition en baisse

Dans le détail, 34 % des salariés de l’agriculture ont été exposés en 2017 à au moins un produit chimique, « en baisse particulièrement forte dans ce secteur depuis 1994 (- 15 points) », commente le service études et statistiques du ministère du Travail, la Dares, en charge de l’enquête.

Cette diminution peut s’expliquer, selon elle, par la prise de conscience des conséquences de l’utilisation des pesticides pour la santé des agriculteurs, pour l’environnement et pour les consommateurs avec la mise en œuvre du plan Ecophyto.

Dans l’industrie, la part des salariés exposée est plus importante qu’en agriculture, puisque 38 % d’entre eux sont exposés aux produits chimiques en 2017. Une baisse de 6 points est toutefois constatée depuis 1994, en raison notamment du recul des industries traditionnelles fortement exposantes, comme la sidérurgie et la métallurgie.

Construction et services : exposition en hausse

En revanche, les expositions dans la construction restent à un niveau élevé (58 % des salariés), supérieur à celui de 1994. Dans le secteur des services et de commerce, 46 % des employés ont été exposés, soit une hausse de 7 points depuis 1994, qui concerne notamment les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection.

Le développement important de professions comme « agents de nettoyage » et « aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales » peut expliquer cette évolution. Les salariés du tertiaire sont exposés principalement à des tensioactifs (ammoniums quaternaires et autres tensioactifs) (11 %), à de l’eau de Javel (7 %) et des alcools (7 %).

Le carburant et les émissions de moteur diesel en tête

Parmi les produits chimiques les plus fréquemment cités, tout secteur confondu, on retrouve les carburants, les émissions de moteur diesel et d’autres moteurs, les huiles synthétiques, le ciment, les fumées de soudage et plusieurs solvants.

La multi-exposition, à savoir l’exposition à au moins trois produits chimiques, concerne 15 % des salariés en 2017. Elle diminue fortement dans l’agriculture depuis 1994 (- 11 points).

Des contraintes physiques plus fortes

L’enquête montre par ailleurs qu’en 2017, 35 % des salariés ont été exposés à la manutention manuelle de charge. L’exposition diminue continuellement pour toutes les catégories socioprofessionnelles et dans la majorité des secteurs depuis 1994, sauf dans l’agriculture.

Une nouvelle question a été intégrée en 2010 sur les postures forcées d’une ou plusieurs articulations. Cette contrainte posturale concerne 19 % des salariés en 2017, avec une augmentation importante depuis 2010 pour les ouvriers (+ 5 points), et plus marquée encore dans le secteur de l’agriculture (+ 16 points).

Retrouvez ici la synthèse des premiers résultats de l’enquête de Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer), 2017.