« Les trois organisations syndicales signataires, CFE-CGC, FO et CFDT, ont une représentativité de plus de 80 % », assure le groupe sucrier dans son communiqué diffusé ce 18 juin 2019. Ce projet concerne le recentrage sur la production de sucre liquide du site de Marseille, l’arrêt de la production sur celui d’Eppeville et sur celui de Cagny. Ces deux établissements se recentreront sur des activités de stockage.

Au premier semestre de 2020

Saint Louis Sucre réaffirme son intention de mettre en œuvre ce projet au premier semestre 2020, après les campagnes sucrière et sirop. L’entreprise annonce que les sites d’Étrépagny (sucrerie) et Roye (sucrerie et conditionnement) sont en mesure de proposer des postes équivalents aux salariés des sites concernés par le PSE. »

Selon le groupe sucrier, « les suppressions de postes pourraient se traduire en licenciements économiques pour 51 salariés à Marseille et 70 à Cagny. [À Eppeville, il évoque] le maintien de 47 salariés et des propositions de modification des contrats de travail pour 71 salariés […] invités à rejoindre les établissements de Roye Sucrerie ou de Roye Conditionnement. »