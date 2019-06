Opération cantine verte : Greenpeace part en campagne contre la supposée malbouffe servie aux élèves dans la restauration scolaire. Elle propose un kit de mobilisation pour aider les citoyens, et notamment les parents d’élève, à faire pression auprès des élus et des gestionnaires d’établissements concernés.

Un menu 100 % végétal

L’ONG réclame globalement « une majorité de produits frais, locaux et bio », souhaitant atteindre 50 à 80 % dans les 3 à 5 ans. Mais elle a aussi une dent contre la viande : selon elle, nos enfants en mangeraient deux fois trop, avec des effets dommageables pour leur santé (surpoids) et pour la planète. Greenpeace réclame donc l’instauration d’un menu exclusivement végétal pour tous une fois par semaine, et la possibilité d’avoir une option sans viande ni poisson tous les autres jours. Elle souligne que cela permettrait en même temps de réduire le gaspillage (les retours d’expérience de plusieurs cantines indiquent que les repas végétariens sont les moins gaspillés) et de réaliser des économies, à réinvestir dans l’achat de produits (dont la viande) sous signe de qualité.