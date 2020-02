Les principaux acteurs de la restauration collective (1) se sont engagés à « mutualiser leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés par la loi Alimentation, du 30 octobre 2018, dite loi Égalim ». Cette dernière les oblige à proposer des repas composés d’au moins 50 % de « produits durables et de qualité », dont au moins 20 % de produits biologiques, d’ici le 1er janvier 2022. Ils ont signé, le 25 février au salon international de l’Agriculture, une charte d’engagement avec le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume.

« Il faut valoriser les productions françaises et l’agriculture locale, et l’excellence de nos produits en visant les 50 % d’approvisionnement en produits durables et de qualité ! », a déclaré ce dernier.

Une définition stricte des produits concernés

En avril 2019 un décret d’application a précisé les signes de qualité pouvant rentrer dans les critères définis par la loi Alimentation : label rouge, AOC/AOP, indication géographique, spécialité traditionnelle garantie, mention « issue d’une exploitation à haute valeur environnementale » et mentions « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » réglementairement encadrées.

Aucune précision n’est apportée sur le caractère local ou non des produits. C’est ce que déplorait la Coordination rurale début février.

Voir aussi : Restauration collective : la nature des « 50 % de produits de qualité » précisée (24/04/2019)

À lire aussi : Restauration scolaire : difficile d’accéder aux produits locaux (02/09/2019)

3 milliards de repas par an

Le ministère de l’Agriculture précise qu’environ 80 000 restaurants sont concernés, et que plus de 3 milliards de repas sont servis chaque année en restauration collective. Cela représente plus de 7 millions de Français qui prennent chaque jour au moins un de leurs repas dans un restaurant collectif : crèches, restaurants scolaires, universités, établissement de santé, sociaux et médico-sociaux, pénitentiaire, restaurants administratifs.