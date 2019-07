C’est à la sollicitation d’Aude Pocchiola, institutrice et membre active de France AgriTwittos, que Denis Beauchamp a rédigé ce fil. « Je vais répondre à votre question pour le DÉFI 5 #racontemoilagriculture : que devient le grain depuis la moisson, jusqu’au moment où il finit dans notre assiette ? ».

Bonjour Les élèves légendaires de @LesChouettesCM et bonjour à votre super Maîtresse @AudePocchiola !!!



Je vais répondre à votre question pour le DEFI 5 #racontemoilagriculture : « que devient le grain depuis la moisson, jusqu’au moment où il finit dans notre assiette ? » — Denis Beauchamp (@GrainHedger) May 28, 2019

Une vingtaine de tweets — un fil, ou « thread » pour les initiés — permettent alors à Denis de présenter, de manière synthétique, mais réaliste, le devenir du blé. Un support pédagogique en or pour cette classe de cours moyen avide de mieux comprendre l’agriculture.

Adapter le langage

Deux heures, c’est le temps qu’il a fallu à Denis, salarié d’une coopérative, pour rassembler les images et créer les textes. « C’est une histoire que l’on raconte souvent à nos clients, ou aux curieux », explique-t-il pour justifier une telle rapidité. Cet exercice de vulgarisation à destination des élèves de primaire est pourtant une première fois pour lui. « Avec mes enfants, je n’ai même pas réussi. Quand je leur parle de céréales, ils pensent toujours au miel pop’s », s’amuse Denis.

À lire son fil, on a cependant l’impression d’avoir affaire à un professeur expérimenté. Pas question de faire des raccourcis, ou de déformer les choses. Non, en bon pédagogue, Denis se met au niveau des enfants, tout simplement. Et pour conserver l’attention de son public, il ne se ménage pas : jeux, comparaisons, et même des tests à réaliser en classe. Séduisante sans être niaise, l’histoire que raconte Denis nous rappellerait presque les grandes heures de l’émission « C’est pas Sorcier ».

Mais avant , il faut qu’on sache à qui on a affaire: ce grain de blé est-il propre, est-il sale, est-il aux normes ? une sonde va donc prendre un échantillon dans la remorque...on appelle cette sonde un « héron », vois-tu pourquoi? pic.twitter.com/GZGxwnSPlv — Denis Beauchamp (@GrainHedger) May 28, 2019

Nous attendons donc avec impatience, comme semble l’annoncer le dernier tweet du fil, les prochaines aventures du colza ou du maïs.