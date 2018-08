Samedi, le nombre d’or est bien dans la nature

Samedi toujours, confiance

CONFIDENCE! Hope it makes you smile and ready to attack your day with absolute confidence! pic.twitter.com/7m4Wdkb5GZ — Farbod Saraf (@farbodsaraf) 25 août 2018

Dimanche, du haut de son champ

Patrouille de France au dessus de mes betteraves pic.twitter.com/Y2OaYYbfjy — Nicolas PINCHON (@nicolaspinchon) 26 août 2018

Lundi, l’esprit du grand manitou

Mardi, rien ne l’arrête

#Nelore being Nelore series

The man said - LOL: “Nor castrated he learned to avoid the fence”#agro#brazil pic.twitter.com/MiJ41PXgsY — SLE Farms (@StaLuziaEsteio) 27 août 2018

Mardi toujours, lui non plus rien ne l’arrête

Dégâts sud Mayenne augmentation incroyable d une année à l autre.#SangliersChallenge pic.twitter.com/uJ7a6TAQFf — Lavoué (@Lavou5) 28 août 2018

Mercredi, il lui coupe l’herbe sous le pied

Colorado (USA)

Quand un éclair met le feu à un immense champ, les pompiers sont impuissants. Le fermier prend alors son tracteur et coupe l'incendie en retournant une large bande de terre. Et parvient finalement à sauver sa récolte. On est jamais mieux servi que par soi-même. :) pic.twitter.com/IHsU9iYLMS — Ben oui (@evidemment_) 29 août 2018

Jeudi, qui vole un œuf

Voici les dégâts causés par #sanglierschallenge non ce sont pas eux mais bien des voleurs je commence en avoir assez. Le glanage est autorisé qu'après l'arrachage des pommes de terre sur demande pic.twitter.com/2145WUBAKw — ludovic lucas (@ludoviclucas76) 30 août 2018

Vendredi, on ensile !

C'est parti pour une nouvelle saison d ensilage avec 15 jours d avance. Le but faire les stocks pour l année pour bien nourrir nos. #entraide #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/G8EgmxTTlx — S.Lecoq JA (@lecoqja) 31 août 2018