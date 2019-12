pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le rapport sur l’état de déploiement du réseau internet fixe et mobile de la commission de l’aménagement du territoire semble se conclure de manière positive. D’après la fédération française des télécoms, (syndicat des télécoms) les objectifs fixés par le gouvernement devraient être atteints dans les grands traits.

L’intégralité de la population devrait bénéficier d’une couverture intégrale haut débit d’ici 2020 et d’une couverture intégrale en très haut débit d’ici fin 2022. L’investissement record de 10 milliards d’euros de la part du secteur d’activité pour atteindre ces objectifs a été d’ailleurs salué par la commission.

Collectivités et opérateurs se renvoient la balle.

En revanche, une frange de la population semble en proie à des difficultés pour bénéficier du déploiement du réseau. Il s’agit, comme le souligne Jean-Jacques Lasserre, président du département des Pyrénées-Atlantiques « des derniers kilomètres ». Les agriculteurs, en majorité concernés par cet isolement, devront alors prendre leur mal en patience pour bénéficier du « haut débit pour tous ».

Pour accélérer au maximum le processus, le président du département indique « qu’il est indispensable que les collectivités territoriales se dotent d’une ingénierie suffisante en interne. Elles pourront ainsi se mettre au niveau des différents intervenants, opérateurs ou autorités de régulation. » Cependant de son côté, Patrick Molinoz, vice-président en charge du numérique de la région Bourgogne Franche-Comté, nuance en rappelant que « l’État et les régions sont mobilisés aux côtés des départements et des syndicats. Ils réalisent aussi d’importants efforts financiers. Nous devons donc tenir un discours ferme, aux opérateurs ainsi qu’aux maîtres d’œuvre des travaux, pour les amener à tenir leurs engagements tels qu’ils ont été définis dans les contrats qui les lient aux collectivités » explique-t-il.

Le président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir propose même de prendre les devants sur les opérateurs lors de la séance de questions. « Si les besoins ne sont pas entièrement satisfaits, est-il possible d’autoriser les conseils départementaux à équiper les territoires en pylônes, et à contraindre les opérateurs à y installer des antennes de manière à garantir la couverture totale de leur territoire ? »

En guise de réponse, le gouvernement espère convaincre les opérateurs de profiter de l’installation de pylônes sur les axes routiers pour déployer le réseau en zones blanches. Mais là encore il faudra être bien placé. Cependant le syndicat des télécoms maintient ses positions et affirme que les objectifs seront tenus et fixe même le rendez-vous à 2020 et 2022 pour le constater.