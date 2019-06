Cette dernière vente de la campagne 2018-2019 à la Station nationale de qualification de Lanaud (Haute-Vienne) s’est déroulée dans un ring bondé et une ambiance annonçant une bonne dynamique de vente. Les éleveurs français s’étaient déplacés en nombre ainsi que les éleveurs étrangers avec une dizaine de pays représentés.

Un top price de 5 000 euros pour les mâles « Espoir »

Le taux de vente des mâles qualifiés « Espoir » atteint 83 % (contre 77 % en 2018), avec une moyenne d’enchères de 3 012 € (contre 3 002 € en 2018). 49 veaux trouvent preneurs sur les 59 mis en vente. Onze animaux ont été vendus à l’exportation, dont Oldup de Jean-Philippe Brossillon (Indre) qui part aux Pays-Bas pour 5 000 €. Issu d’un accouplement de lignées confirmées (fils de Fantasio-RRE VS et de Itel-RR), c’est un animal complet et puissant avec un gros travers et un bassin remarquable.

Oban-HDL de l’Earl les Hauts de Ligoure (Haute-Vienne) le talonne avec une enchère à 4 600 € par Patrick Lett (Moselle). Ce fils de Gamin-RR VS et de Genoise-RR est un jeune reproducteur de type mixte, très complet, d’un bon volume avec un bon dessus et un très bon quartier arrière.

La Haute-Vienne et la Creuse totalisent huit achats tandis qu’à l’exportation, quatre veaux partent pour les Pays-Bas, deux pour l’Espagne et pour la Belgique, un en Italie, en Pologne et en République Tchèque.

100 % de vente en « Reproducteurs Jeunes »

Les 48 veaux qualifiés « Jeunes reproducteurs » (RJ) ont tous trouvé preneurs à une moyenne de 4 988 €. La qualité des animaux présentés et la motivation des acquéreurs ont permis d’atteindre 100 % de taux de vente.

Le Top Price de la vente revient, comme l’an passé, à l’Earl Lemesle (Maine-et- Loire) avec Opel, vendu pour une enchère de 10 100 € aux Gaec Dublanc, Rousseau et de Champagnat (Haute-Vienne). Fils de Lido-TA PS avec des origines Indigo-Tabs PS et Gamin MN-RRE VS, Opel est un animal puissant et volumineux, doté d’un très bon quartier arrière, avec un bassin ouvert et une culotte développée. Ses points forts génomiques sont à souligner avec un AL à 10 +, un DM à 9 et un AV à 8.

Le Top Price de la vente des taureaux “Répoducteur jeune” revient, comme l’an passé, à l’Earl Lemesle (Maine-et- Loire) avec Opel, vendu 10 100 €. © © France limousin sélection

Deux autres animaux passent la barre des 8 000 € : Neon à Olivier Fabre (Tarn), vendu 9 500 € à l’Earl Hérisson (Sarthe), déjà acheteur du second Top Price l’an passé. Ce fils de Herode-RRE VS, avec des origines Gateau- RR VS et On Dit-RRE M, est un jeune taureau très complet avec un très bon dessus, un gros travers, un excellent quartier arrière et de bonnes qualités de race. Il bénéficie en outre du label génomique « Facilités de Naissance » et présente des points forts génomiques à 10 + en FN et 10 en DM.

Oscar au Gaec de la Martinière (Maine-et-Loire) est acheté par l’Earl Jama (Rhône) et le Gaec Robin Vannier (Saône et Loire) pour 8 300 €. Ce fils de Listing-TA PS et de Hutte-TA PS est de type mixte, complet et harmonieux, épais et droit de dos avec un très bon bassin.

Les éleveurs du berceau de race restent actifs dans la vente ainsi que les éleveurs de Pays de Loire et de Bretagne. Onze animaux partent à l’exportation en Italie, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas et en République Tchèque.

Carton plein pour les « Génisses de Lanaud »

Pour leur troisième édition, les « Génisses de Lanaud » ont fait leur entrée dans le ring après la vente des RJ. Toutes ont trouvé acquéreurs avec 18 génisses vendues à une moyenne de 2 950 €.

Fille de Haled MN-RRE VS, Norvege a été vendue 4 300 €. © © France limousin sélection

Le Top Price de cette vente revient à Norvege à l’Earl des Cloutets (Aveyron), vendue 4 300 € au Portugal. Fille de Haled MN-RRE VS, Norvege est une génisse puissante, remarquable dans son volume et dans ses longueurs, avec un excellent quartier arrière. Elle est la première fille de Haled MN-RRE VS à être mise en vente à Lanaud.

La Station Nationale de Qualification de Lanaud n’a pas démenti sa réputation hors des frontières. 13 génisses sont vendues à l’exportation dont quatre au Portugal, trois en Italie et une en Espagne et en République Tchèque, un pays particulièrement actif dans la vente de cette dernière série.

Les ventes de la première série de la campagne 2019-2020 auront lieu le mercredi 13 novembre 2019 pour les Espoirs et le 14 novembre pour les Reproducteurs jeunes.