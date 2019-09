Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 100% Vous avez parcouru 100% de l'article

Soixante-quatorze éleveurs ont présenté 910 béliers de onze races : charollais, bleu du Maine, charmois, Île-de-France, rouge de l’Ouest, southdown, suffolk, texel, vendéenne, berrichon du Cher, clun forest. Les charollais étaient les plus nombreux avec 461 têtes. Tous les béliers sont inscrits, et le taux moyen de vente oscille entre 60 et 70 %. Les prix vont de 300 à 600 € en fonction de l’âge et de la qualité des animaux. M.-F. Malterre

Soixante-quatorze éleveurs ont présenté 910 béliers de onze races : charollais, bleu du Maine, charmois, Île-de-France, rouge de l’Ouest, southdown, suffolk, texel, vendéenne, berrichon du Cher, clun forest. Les charollais étaient les plus nombreux avec 461 têtes. Tous les béliers sont inscrits, et le taux moyen de vente oscille entre 60 et 70 %. Les prix vont de 300 à 600 € en fonction de l’â...