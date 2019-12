pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

549 euros, c’est le montant que les Français comptent dépenser cette année à Noël. Ce budget est en baisse de 22 euros par rapport à 2018 (1). Les cadeaux, avec 355 €, restent le premier poste de dépense avec un budget en augmentation depuis deux ans. Le repas arrive en deuxième place avec 131 € par personne, en hausse de 2 € par rapport à l’an passé.

Les Français pour économiser mettent en œuvre des techniques d’optimisation. Préparer soit même le repas de fête est ainsi une pratique répandue chez ceux dont le budget de Noël sera supérieur à 501 € (68 %), les 50 ans et plus (68 %) et les habitants des communes rurales (66 %) (2).

57,8 % des Français consomment plus de viande à Noël

Au-delà du budget, pendant les fêtes, les Français consomment différemment ; 92,7 % (2) modifient leur liste de course. Pour Noël, certains produits deviennent incontournables. Le chocolat occupe dans ce classement une place de choix avec 71,2 % des répondants qui lui prévoient plus de place.

Le choccolat est suivi par la viande que 57,8 % des Français consomment en plus grande quantité à cette époque. Les boissons alcoolisées arrivent en troisième place, puisque 48,7 % des répondants en consomment plus souvent à Noël que le reste de l’année.

Chocolat, foie gras et alcool

Sur la table de Noël, certains aliments traditionnels sont incontournables et se doivent d’être présents. 75 % des Français estiment ainsi qu’ils ne peuvent se passer de foie gras et de chocolat lors des repas de fête. 63,6 % ajoutent que les boissons alcoolisées, comme le champagne, doivent se trouver à table.

Chocolat, foie gras et alcool sont donc incontournables pendant le repas de Noël. Pour ces produits festifs plus de la moitié des Français tend à privilégier la qualité et les produits savoureux. Ainsi, 38,9 % d’entre eux ont tendance à acheter des produits locaux.