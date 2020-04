pour vous connecter et poursuivre la lecture

«Cette expérience nous a montré les difficultés de la vie réelle, à un âge où nous avions l’habitude de compter sur nos parents. Nous avons dû nous débrouiller seuls pour trouver les sponsors, mais aussi pour réparer notre voiture dans le désert », avance Quentin Bertot, de Renneville (Eure). Avec son coéquipier Vianney Broussin, originaire de La Feuillie (Seine-Maritime), il a pris part au 4 L Trophy en février. Les deux élèves de bientôt vingt ans, en BTS Acse à l’Institut de Genech (Nord), n’ont su qu’en septembre qu’ils seraient du voyage. Le désistement d’un autre équipage leur a permis de concourir.

En quête de sponsors

Mais trouver un budget proche de 10 000 € en cinq mois relevait du challenge. Vianney raconte : « Au départ, j’envoyais des mails, mais sans succès. Alors j’ai pris mon téléphone et je suis allé rencontrer les gens. Pour décrocher 500 €, il faut se déplacer. » Les fils d’agriculteurs ont activé leurs réseaux. Parmi la trentaine de contributeurs figurent Valtra, Isagri, le Service de remplacement Eure, Kesla, TGV SARL, Martin semences… « Nous avons recueilli 7 000 € et acheté une 4 L prête à rouler, à 3 900 €, que nous allons revendre », ajoute Quentin.

« Nous sommes fiers de notre 154e place, même si nous ne le faisions pas pour le classement. »

Parti de Renneville, l’équipage des Agrico’Pilotes a avalé plus de 9 000 kilomètres en quinze jours. Il a traversé l’Espagne avant d’embarquer pour Tanger et s’élancer sur les pistes marocaines. Les deux amis ont terminé 154es sur 1 100. Pourtant, à la première étape, ils se classaient en 750e position. « L’euphorie du départ a pris le dessus. Nous avons raté un check point, d’où une pénalité », relate Vianney, fier d’être arrivés 25es à la troisième étape. « Nous ne le faisions pas pour le classement, mais pour l’aventure et l’aspect humanitaire, ajoute Quentin qui, après ce défi, s’estime chanceux de vivre en France. Le Maroc, c’est un autre rythme, avec les bergers qui gardent les troupeaux. Dans les villages, nous avons vu la misère. »

Les pilotes ont su faire face à quelques pannes – casses soufflet de cardan et câble d’embrayage – grâce aux talents de mécano de Vianney. « Ce rallye est très axé sur l’entraide », reconnaît-il. Le binôme a ainsi désensablé un équipage qui en retour lui a assuré une traduction de l’espagnol. Les acolytes gardent des souvenirs impérissables de leur raid.