pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

La « Border Cave », située en Afrique du Sud, continue de livrer ses secrets et de renseigner les chercheurs sur les modes de vie et de consommation des premiers hommes modernes (Homo sapiens). Ce site est déjà mondialement connu pour la découverte des restes des premiers Homo sapiens. Avant les fouilles menées en 2015 sur ce site, les archéologues disposaient de peu d’informations sur les espèces végétales consommées au Paléolithique.

De nouvelles fouilles ont été menées par une équipe franco-sud-africaine de paléobotanistes et d’archéologues (dont Francesco d’Errico, chercheur du CNRS au laboratoire Pacea). Les conclusions de ces recherches ont été publiées dans la revue scientifique Science, le 3 janvier 2020.

On consommait déjà des tubercules, Il y a 170 000 ans !!!https://t.co/fdP39lWt8I Les habitants de Border Cave (Afrique du Sud) les extrayaient du sol https://t.co/MS0O2Wq2pn les ramenaient à la grotte pour les cuire et les consommer@CNRS @univbordeaux @MinistereCC @INSHS_CNRS pic.twitter.com/ebxT0gafH5 — Alain Schuhl (@AlainSchuhl) January 3, 2020

Un régime « paléo » varié

Elles ont démontrées qu’il y a 170 000 ans, « les habitants de la « Border Cave » ; extrayaient du sol des tubercules riches en carbohydrates et les consommaient après les avoir fait cuire dans la grotte ».

Un communiqué du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) précise que cette découverte a été possible grâce à l’identification par l’équipe de chercheur de « restes de rhizomes (1) carbonisés ».

© Rhizome d’Hypoxis découvert à Border Cave dans des couches archéologiques datées à 170 000 ans ©Lyn Wadley

L’étude de leur structure vasculaire au microscope électronique a permis de déterminer qu’il s’agit de « rhizome d’hypoxis ». Ces tubercules « riches en glucides avec une valeur énergétique élevée » étaient « cuits pour être consommés et digérés plus facilement ».

Cette découverte va à l’encontre des idées reçues qui avancent que le régime « paléo » était uniquement constitué de viande.

Les prémisses du partage de l’alimentation

Cette plante devait « fournir une source de nourriture fiable » face aux aléas de la chasse et au nomadisme. Le fait que les tubercules aient été consommés dans la grotte et non sur place donne également des indications sur le mode de vie de ces populations ; cela suggère que la nourriture était partagée, l’alimentation devait ainsi commencer à revêtir une dimension sociale.

Enfin, la découverte implique l’utilisation de bâtons de bois pour extraire les rhizomes du sol.

L’un de ces outils, parmi les plus anciens connus à ce jour, avait été trouvé à « Border Cave » et est daté d’environ 40 000 ans. Les découvertes récentes suggèrent donc que cet outil existait déjà il y a 170 000 ans.

L’Hypoxis angustifolia, l’espèce consommée au Paléolithique, selon les chercheurs, est encore présente au Yémen. Les chercheurs pensent donc qu’elle était encore plus répandue lors d’anciennes phases climatiques plus humides.