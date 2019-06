Globalement, la FAO estime à 2 685 millions de tonnes la production de céréales en 2019 dans son Bulletin sur l’offre et la demande de céréales publié ce 6 juin 2019. C’est 1,2 % de plus que l’an dernier, mais 2,7 % en dessous des prévisions avancées le mois dernier.

Le blé et l’orge gagnent du terrain

La FAO explique la progression d’une année sur l’autre par le développement du blé et de l’orge. « Le niveau de la production mondiale de riz devrait être plus ou moins proche du niveau record enregistré l’année dernière. »

En revanche, la récolte mondiale de maïs est maintenant appelée à chuter : de 10 % par rapport à l’an dernier. Pourquoi ce revirement par rapport au mois dernier ? À cause des retards de semis aux États-Unis en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Quant à l’utilisation des céréales pour l’année à venir, elle « devrait atteindre les 2 707 millions de tonnes, en baisse par rapport aux prévisions établies en mai mais toujours en hausse de 1 % par rapport à 2018-2019 ». L’utilisation de riz et de blé augmenteraient.

Des stocks en baisse

Sur cette base, « les stocks mondiaux de céréales pourraient baisser de près de 3 % lors de la prochaine saison, atteignant les 830 millions de tonnes, soit leur plus bas niveau en l’espace de quatre ans ».

Les flux mondiaux atteindraient 414 millions de tonnes, soit 1,4 % de plus que l’an dernier, « une situation qui s’explique par un important rebond du commerce de blé, et ce, grâce à une forte demande […] de l’Afrique et de l’Asie » auxquelles les larges disponibilités attendues dans la région de la mer Noire et dans l’Union européenne pourraient répondre.