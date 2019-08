Les délégations des 195 pays membres du Giec étaient réunies depuis vendredi à huis clos en Suisse pour examiner ce rapport spécial des experts de l’ONU pour le climat consacré au « changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres ».

En clair, ce rapport essaie de répondre à la question suivante : comment le réchauffement climatique affecte les terres consacrées aux cultures, à l’élevage ou encore les forêts, et par ricochet la sécurité alimentaire, mais aussi comment les pratiques agricoles ou la déforestation agissent sur le climat.

Les discussions, prévues pour durer jusqu’à mardi en fin de journée, se sont finies mercredi vers 10 h 30, au terme d’une dernière session marathon. Le contenu du « résumé à l’attention des décideurs politiques », a été approuvé par consensus après son examen ligne par ligne par les pays membres participants, en consultation avec les scientifiques auteurs du rapport.

The @IPCC_CH Special Report on Climate Change and Land has been approved! #SRCCL pic.twitter.com/qtiRZT3Cju