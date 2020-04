La stratégie nationale bas carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui inclut le secteur agricole dans ses axes. Sa nouvelle version, les budgets carbones jusqu’en 2033 et les orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ont été adoptés par décret le 21 avril 2020.

Réduire l’impact sur le climat

La FNSEA a fait savoir le 28 avril 2020 qu’elle compte, dans son prochain rapport d’orientation 2020, « faire entendre la voix des agriculteurs face à ce défi mondial ». « Le dérèglement climatique déstabilise la production agricole et engendre un risque à moyen terme sur la sécurité alimentaire », écrit-elle.

« Les objectifs très ambitieux de la SNBC et de la PPE sont assez logiques par rapport aux objectifs de l’accord de Paris signé par la France et l’ensemble des pays européens. Le vrai défi pour l’agriculture, c’est de pouvoir continuer à avoir une agriculture de production diversifiée telle qu’on la connaît aujourd’hui, tout en réduisant son impact sur le climat », indique Olivier Dauger, référent climat énergie à la FNSEA.

Faire connaître les outils

Le syndicat entend « déployer sur le terrain » les outils d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de captation du carbone, tout en cherchant de nouvelles solutions. « Il faut donc se donner des objectifs pour demain en optimisant tout ce qui n’était pas fait jusque-là pour atténuer l’impact sur le climat en adaptant les atténuations par rapport aux émissions, en trouvant des solutions pour capter les gaz à effet de serre dans les sols et surtout en obtenant pour les agriculteurs un retour concret et réel en termes de revenu », poursuit Olivier Dauger.

La neutralité carbone, une opportunité économique

Pour la FNSEA, la neutralité carbone doit avant tout constituer « une opportunité pour améliorer le revenu des agriculteurs », soulignant que « ces préalables sont indispensables à la réalisation d’objectifs ambitieux. » « L’enjeu pour les agriculteurs sera leur capacité à diversifier leur revenu pour faire face aux aléas économiques de leur métier et participer à la sortie des énergies fossiles non renouvelables. Il existe une opportunité pour l’agriculture au niveau des territoires, de transformer le carbone renouvelable produit en élevage et par les matières organiques en électricité et en biogaz » souligne Olivier Dauger.

Il conclut : « le vrai défi pour l’agriculture de demain va être de rendre plus résiliente les exploitations et de valoriser la réalité de ce que peuvent produire les exploitants dans 60 ans avec un revenu plus assuré ».