Soufflet et l’Inra s’associent, à travers un projet de thèse Cifre sur trois ans, pour « pérenniser la production » de lentilles et féverole.

Le 6 septembre 2019, l’entreprise agroalimentaire Soufflet et l’Inra ont officialisé, dans un communiqué de presse, le lancement du programme de recherche à double objectif : agronomique et agroalimentaire. Ils souhaitent ensemble relever le défi de développer des filières durables et performantes autour des protéines végétales. Des solutions innovantes Soufflet et l’Inra veulent à travers ce projet mettre en place des solutions innovantes de lutte contre la bruche. Ce travail devrait permettre d’identifier « les meilleures pratiques culturales alternatives ». Il s’agit de mieux connaître la biologie de ces insectes et de leurs ennemis naturels afin de réduire l’utilisation des intrants. Pour aller plus loin, le programme tentera également « d’identifier les molécules à l’origine des arrière-goûts végétaux » des produits à base de farines riches en protéines végétales. L’objectif étant de comprendre leur mécanisme de formation, « pour en diminuer la teneur dans le produit final ». M.B.

