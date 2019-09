« Alors que la demande des consommateurs pour des protéines d’origine végétale augmente, nous voulons être certains que Cargill, avec son partenaire Puris, pourra répondre à cette demande », déclare Laurie Koenig, responsable des texturants et spécialités chez Cargill.

Today we're announcing an additional $75 million investment to propel @PURISfoods pea protein production in the U.S. to meet surging market demand for great tasting, sustainable and label-friendly pea protein for our customers. https://t.co/Kp5AKgL64V pic.twitter.com/AOV1AMyHB0