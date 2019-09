Un décret et un arrêté, qui s’appuient sur les recommandations d’un rapport interinspections de mars 2019 et sur l’avis de l’Anses du 14 juin 2019, seront donc mis en consultation publique lundi prochain. Le décret encadre les règles d’élaboration des chartes départementales et leur validation par le préfet. L’arrêté fixe les distances minimales à respecter pour l’épandage des produits phytosanitaires.

Un double principe

Selon le communiqué des trois ministères, le dispositif repose sur un double principe :

Des distances nationales minimales à respecter entre les zones d’épandage et les zones d’ habitation ;

La possibilité d'adapter ces distances minimales dans le cadre de chartes validées au niveau départemental, après échanges entre les agriculteurs, les riverains et les élus.

Les distances minimales à respecter sont fixées de la manière suivante par l’arrêté :

10 mètres pour l’épandage des substances les plus dangereuses ;

; 10 mètres pour les cultures hautes (viticulture, arboriculture notamment) et 5 mètres pour les cultures basses (céréales par exemple) pour les autres produits phytosanitaires.

Des évolutions possibles à l’avenir

Ces distances minimales pourront dans le cadre des chartes départementales être réduites à 3 mètres pour les cultures basses et la viticulture et à 5 mètres pour les autres cultures, « à la condition d’avoir recours à des matériels de pulvérisation les plus performants sur le plan environnemental. » Après cette phase de consultation, le décret et l’arrêté définitifs entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Ils sont soumis à la consultation de la Commission européenne.

Les ministères précisent que « le projet d’arrêté prévoit que ces distances [minimales] puissent le cas échéant être adaptées à l’avenir, après expertise de l’Anses et au regard des nouvelles données scientifiques et des techniques d’application des produits. » Quant aux modalités d’information préalable aux traitements, ce sont les chartes qui les définiront. « Avec ce dispositif, la France se dote d’un cadre national pour la protection des riverains et deviendra un des seuls pays européens à instaurer de telles mesures. »