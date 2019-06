« Les parcelles sont saines pour les cultures d’hiver et de printemps, à l’exception des féveroles d’hiver touchées par le botrytis puis par la rouille dans le Sud-Ouest, décrit Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales, dans sa dernière « Note aux opérateurs ». Quelques parcelles de pois de printemps atteintes par la bactériose ont été retournées dans le Nord-Est. Les pucerons, les tordeuses ainsi que les bruches de la féverole sont bien présents. »

De bonnes conditions d’implantation

Il faut rappeler que les conditions d’implantation des cultures d’hiver et de printemps ont été bonnes. Les semis des pois et féveroles d’hiver ont été réalisés au cours du mois de novembre. Les semis des pois et féveroles de printemps ont été principalement effectués en février dans la moitié nord de la France, jusqu’à la fin de mars pour les plus tardifs.

Pois et féveroles d’hiver sont en fin de floraison dans le Grand Ouest et le Nord-Est et atteignent un stade plus avancé (fin du stade de la limite d’avortement) dans le Sud-Ouest. Les pois et les féveroles de printemps sont entre le stade de la jeune gousse de 2 cm et la fin de la floraison dans le Grand Ouest et le Nord-Est.

L’interprofession ajoute d’ailleurs que les conditions climatiques actuelles avec des températures relativement douces, sans fortes chaleurs, et les alternances de pluies sont propices aux protéagineux.