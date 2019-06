Produits testés

Tout n’est pas tout beau dans le bio

En testant 130 produits bio du commerce, le hors-série de juillet-août de 60 millions de consommateurs semble déçu qu’un « produit bio » n’ait pas toutes les qualités rêvées : pas cher, de proximité, meilleur pour la santé et plus éthique que le conventionnel… Mais plutôt que de fantasmer sur un produit « idéal », le consommateur devrait revenir sur terre. En étudiant le cahier des charges du producteur bio, on se dit qu’il n’est pas si mal.