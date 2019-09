« Nous avons l’ambition de devenir numéro un mondial sur le marché des produits laitiers bios à relativement court terme », se réjouit Anne Charlès-Pinault, directrice générale de Lactel. Nouvel étendard de la marque : la gamme « Bio et engagé » lancée en juin 2019 après deux années de discussions menées avec les consommateurs et les OP partenaires de la marque.

Rassurer le consommateur

La démarche entend rassurer les consommateurs, prévenir de possibles attaques sur la production laitière bio et valoriser ses producteurs au travers d’un cahier des charges axé sur quatre thématiques principales : alimentation et pâturage, bien-être animal, préservation de la biodiversité et rémunération des éleveurs (5 €/1 000 litres supplémentaires en 2019 et 2020).

« L’ensemble des éleveurs adhérents de l’OP Bio Seine et Loire vont rejoindre la démarche d’ici au 1er janvier 2019 et ceci devrait progressivement s’étendre aux autres éleveurs bio livrant le groupe, soit un total de 570 exploitations pour 180 millions de litres de lait, si la contrainte liée au temps de pâturage est accessible », précise Fabien Choiseau, directeur de l’approvisionnement en lait pour France chez Lactalis.