Afin de déterminer les comportements des consommateurs à l’égard des produits frais le cabinet Deloitte a mené l’étude « Future of Fresh ». En juin 2019, 2 000 consommateurs américains et 153 industriels des produits frais aux États-Unis ont ainsi été interrogés. Les résultats démontrent un attrait des consommateurs pour les produits frais puisque 74 % des répondants déclarent en acheter au moins une fois par mois et 60 % dépensent 1/3 de leur budget alimentaire dans ces achats.

Le prix reste la préoccupation majeure : 92 % des consommateurs interrogés le citent comme aspect important dans la décision d’achat de produits frais. Toutefois, d’autres préoccupations émergent de cette étude ; en effet 80 % des consommateurs recherchent une version plus saine des aliments et 77 % veulent éviter les produits chimiques et les conservateurs.

3 catégories de consommateurs

L’analyse des données a aussi permis au cabinet Deloitte de déterminer trois profils de consommateurs de produits frais en fonction de leurs motivations dans leurs actes d’achats.

Les « suiveurs », représentent 47 % des interrogés. Ils manifestent un certain intérêt pour une alimentation saine et durable. Ils ont la volonté et la capacité de réaliser ces achats. Toutefois ils ne font pas preuve d’un énorme enthousiasme contrairement aux « progressistes ». Ces derniers représentent 31 % des répondants. Ils sont engagés et très concernés par la santé et le bien-être. Ils préfèrent d’ailleurs leur santé à la praticité des aliments. Ils sont ainsi prêts à dépenser plus pour des produits frais et sains auxquels ils portent beaucoup d’attention.

Enfin, les « indifférents » représentent 22 % des sondés. Ils font preuve d’un faible intérêt pour leur santé. Ils sont prêts à consommer plus de produits frais à condition que cela ne leur coûte pas plus cher. Ils privilégient généralement le prix et la praticité des aliments.

Ces différentes catégories sont étudiées attentivement par les industriels afin de séduire de nouveaux consommateurs et ainsi gagner des parts de marché.

