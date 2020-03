Produits frais

Maintenir le lien entre producteurs et consommateurs

Pour pallier la fermeture des marchés, la Fnab et la Confédération paysanne veulent favoriser les commandes en ligne, les livraisons et les initiatives locales. © C.Faimali/GFA

La Fnab et la Confédération paysanne veulent inventer de nouvelles solidarités pour préserver les contacts entre les agriculteurs et les consommateurs malgrè la fermeture des marchés. Les deux organisations encouragent les initiatives locales et en ligne en faveur de la vente directe.