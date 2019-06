Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 14 juin 2019 la balance commerciale agricole augmente ainsi de 170 millions d’euros par rapport à avril 2018. Cette évolution résulte de l’amélioration des soldes commerciaux avec les pays tiers et avec l’Union européenne de respectivement 73 et 98 millions d’euros sur un an. Les ventes de blé tendre augmentent de 21 % Les exportations, pour un montant de près de 1,6 milliard d’euros, progressent de 225 millions d’euros, soit 16 % par rapport à avril 2018. En particulier, la valeur des expéditions de céréales, principalement de blé tendre, augmente sur un an, de 129 millions d’euros (+21 %). Si les quantités exportées progressent d’une année sur l’autre en blé tendre (+0,3 million de tonnes) notamment vers l’Égypte, le Maroc et l’Algérie, le prix moyen à l’exportation a augmenté aussi sensiblement (+20 %). Les pommes de terre en renfort De même, les ventes de légumes progressent de 49 millions d’euros sur un an (+25 %). Le ministère précise que les exportations de pommes de terre apparaissent comme les principales contributrices à cette évolution (+50 millions). Les quantités expédiées n’augmentent que de 1 % mais la valeur des exportations progresse de 25 % du fait d’une meilleure valorisation des produits expédiés dans un contexte de baisse de la production européenne. Les importations (1,3 milliard d’euros) augmentent de 55 millions, soit 4 % par rapport à avril 2018. La hausse des importations de légumes est aussi particulièrement marquée (+44 millions d’euros). Elle concerne plus particulièrement les tomates, pastèques et melons en provenance du Maroc. R.H.

