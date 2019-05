« Après des années de conjoncture morose, les indicateurs de marché sont globalement au vert. […] L’offre de lait diminue, et la demande reste dynamique », assure la section laitière de la FRSEAO, dans un communiqué publié ce jeudi 23 mai 2019.

Malgré la mise en application de la loi Agriculture et alimentation et l’ordonnance sur la coopération, « les producteurs sont toujours dans l’attente d’une traduction concrète sur leurs prix payés et en ont marre d’attendre d’hypothétiques améliorations. C’est un sentiment de démobilisation, de lassitude et de découragement qui prédomine dans les campagnes ».

« Instaurer le débat coopératif »

« Les organisations de producteurs ont fait le travail en proposant des contrats-cadres intégrant la prise en compte des prix de revient. Certaines négociations s’éternisent. Il faudra bien sortir du bois », s’agace le syndicat.

Comme la FNPL l’a fait avec Sodiaal, la FRSEAO en appelle à la coopération laitière, qui « doit être ce déclencheur. Pilotée par des agriculteurs, elle doit prendre l’initiative. Elle aura la responsabilité de la réussite ou de l’échec des États-généraux de l’alimentation ». Elle incite également les éleveurs à « participer aux sections et assemblées générales pour demander des explications et instaurer un véritable débat coopératif ».